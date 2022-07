Renault, prima cover registrata in un'auto 100% elettrica

Nuova idea Renault: “Meguppa feat Fast Animals and slow Kids”, ossia la prima cover registrata in un’auto 100% elettrica, nella fattispecie la Megane E-Tech 100% electric. Il brano, disponibile in tutti gli store digitali, è stato infatti registrato proprio all’interno della nuova macchina elettrica, alla ricerca di nuovi suoni e stili da sperimentare. E tutto ha delle radici profonde:“La pubblicità di Clio MTV, passata alla storia come Getuppa – ci ha spiegato Biagio Russo, Marketing Director di Renault Italia - è stata una pietra miliare della storia dell’advertising, posizionandosi nella memoria di quella che è anche conosciuta come «MTV Generation». Fa parte della storia e delle radici di Renault. Con MEGUPPA rinnoviamo il mito, parlando direttamente a quella MTV Generation che oggi è cresciuta ed è il cuore del target di Megane E-tech 100% electric, attraverso un’activation che rompe le convenzioni, dove le prestazioni e la silenziosità dell’elettrico si riempiono delle note di una cover iconica realizzata dai Fast Animals and Slow Kids, che diventa l’inno della nostra Renaulution.”