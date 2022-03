Lo 'scudo' che rende invisibili non è un gioco: c'è chi pensa di usarlo in guerra

La startup londinese "Invisibility Shield Co." ha progettato uno 'scudo' che ricorda il mantello di Harry Potter. La lastra composta da lenti speciali rende invisibile chi si posiziona dietro di essa. Non è pensata né progettata per mimetizzarsi o nascondersi durante una guerra, ma l'idea che possa funzionare anche per i combattimenti è diffusa. Ha questo biettivo, infatti, la Hyperstealth Buotechnology Corp, che dal 2018 è in attesa del brevetto per il suo materiale per l’invisibilità denominato "Quantum Stealth".

a cura di Eleonora Giovinazzo