La prima foto a colori del telescopio Webb mostrata a Biden: "Questa luce ha 13 miliardi di anni"

Questa è la prima fotografia ufficiale del telescopio Spaziale James Webb, mostrata in anteprima mondiale al presidente Usa Joe Biden durante un evento alla Casa Bianca. Il soggetto della foto è l'ammasso di galassie SMACS0723, in grado di amplificare come una lente (è detta infatti 'lente gravitazionale') l'immagine di oggetti che si trovano lungo la stessa linea di osservazione ma molto più lontano. "Quelle che state vedendo sono galassie che brillano intrno ad altre galassie la cui luce è stata piegata. State vedendo solo una piccola porzione dell'universo", spiega l'amministratore della Nasa, Bill Nelson in collegamento con la Casa Bianca e il presidente Biden. "E la luce che state osservando ha viaggiato per oltre 13 miliardi di anni - aggiunge, per concludere - Saremo in grado di arrivare ancora più indietro, questa è solo la prima immagine".