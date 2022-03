Due donne e un telefono portatile: la prima storica chiamata di cento anni fa

Cento anni fa, oggi, il 16 marzo 1922, iniziò l’era dei telefonini. L’affermazione può sembrare esagerata e non è tecnicamente esatta, ma il filmato di cui parliamo, emerso dalla digitalizzazione di un prestigioso archivio, è strabiliante già dal titolo: Eve’s Wireless, la vigilia del wireless.

Si vedono due donne che camminano verso la macchina da presa nella strada di una città. Si fermano accanto a un idrante (e questo fa supporre che la città sia negli Stati Uniti). Le due donne avvolgono un filo attorno all’idrante, una delle due tiene fra le mani una piccola scatola, l’altra apre un ombrello, come Mary Poppins, a quanto sembra per farlo funzionare come una antenna. Le due donne stanno in piedi una accanto all’altra e quella con l’ombrello avvicina l’orecchio a un ricevitore. Cambio di immagine, si vede una terza donna a un centralino telefonico che tiene in mano una specie di microfono; parla e poi si gira per avviare un grammofono, come se la donna con l’ombrello le avesse chiesto di ascoltare musica. Lo carica, piazza la puntina sul disco e tiene il microfono sopra per fare sentire la musica alle due donne in mezzo a una strada. Le due donne sorridono e parlano, presumibilmente stanno ascoltano la musica, non lo sappiamo, il video è ovviamente muto. Resta la meraviglia per l’oggetto, "un rudimentale telefono incrociato con un Sony Walkman!", conclude il testo.

di Riccardo Luna