Dal lancio all'apertura dei pannelli solari: il telescopio Webb sboccia nello Spazio

Lo specchio del James Webb space telescope è un “fiore” composto da 18 tasselli esagonali. Sono ricoperti da un sottilissimo strato d’oro (in tutto meno di 50 grammi), spesso appena 1.000 atomi, proprio per poter riflettere al meglio l’infrarosso. Largo sei metri e mezzo, grande come un monolocale, la sua superficie è quasi sei volte più estesa di quello di Hubble, il più glorioso tra i telescopi spaziali (peraltro ancora in attività). E sarà cento volte più potente.



Il razzo europeo Ariane 5 gli ha dato la spinta che gli consentirà di arrivare a destinazione a un milione e mezzo di chilometri dalla Terra. A differenza di Hubble, non stazionerà in orbita bassa terrestre, ma in una posizione strategica, il punto di Lagrange L2, quattro volte più lontano della Luna.



In questo video, l'inizio dell'avventura del telescopio: dal lancio all'apertura dei suoi pannelli solari.