Pechino 2022, spettacolo nel cielo di Guangzhou: 520 droni luminosi per acclamare gli atleti

Con un totale di 520 droni, è stato messo in scena uno spettacolo di luci a Guangzhou, in Cina, per acclamare gli atleti che partecipano a Pechino 2022.Nello spettacolo sono stati raffigurati atleti olimpionici come i cinesi Gu Ailing e Su Yiming e il giapponese Yuzuru Hanyu. I droni hanno anche tracciato in aria scritte come 'I Love Winter Olympics' e 'I Love China'.