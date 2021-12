Champions League, il tecnico dell'Inter Inzaghi: "Barella ha fatto un grave errore ma si è scusato"

"Barella? Ha fatto un errore grave, ma ha capito e ha già chiesto scusa a tutti". Così l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo il 2-0 subìto al Real a Madrid dalla sua squadra, che comunque era già qualificata per gli ottavi di Champions. "Dispiace, perché era una partita aperta in cui abbiamo creato tanto e l'espulsione di Barella per il fallo di reazione su Militao ha condizionato l'ultima mezz'ora. Abbiamo fatto una partita simile all'andata, creando tanto nel primo tempo ma senza riuscire a segnare. C'è rammarico".