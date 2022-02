Calcio, la sfuriata del tecnico negli spogliatoi dopo la sconfitta. Così l'Olbia risponde a Mourinho

L'Olbia calcio, squadra del Girone B della Serie C, ha pubblicato sui suoi social un video della sfuriata nello spogliatoio dell'allenatore Max Canzi, dopo la sconfitta 3-2 subìta in casa domenica scorsa contro l'Entella e causata da un gol incassato nel recupero. Ad accompagnare il video una dedica: "Caro Mourinho, la Serie C è come la Serie A. Solo più poetica e romantica". Il riferimento è a un'altra sfuriata, quella del tecnico della Roma negli spogliatoi del Meazza, martedì scorso, dopo la sconfitta 2-0 in Coppa Italia con l'Inter. Secondo le vodi di dentro il tecnico portoghese ha urlato ai suoi calciatori: "Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in serie C dove non troverete mai squadre con i campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio". Da qui la risposta dell'Olbia.