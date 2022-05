Calcio, la corsa pazza di gioia del tecnico Davide Nicola per la salvezza della Salernitana

Nonostante il 4-0 subìto in casa dall'Udinese, la Salernitana rimane in Serie A grazie allo 0-0 di Venezia-Cagliari, che ha fatto retrocedere il club sardo. Il tecnico della squadra campana Davide Nicola - ingaggiato quando la Salernitana era ultima in classifica - ottiene così la sua terza salvezza "impossibile", dopo quelle conquistate col Crotone (nel 2017) e col Genoa (nel 2020). A fine partita, come mostrano le immagini di Dazn, la sua corsa folle, tra gli applausi di tutto lo stadio Arechi, conclusa con l'abbraccio a Ribery e agli altri giocatori, che lo hanno portato in trionfo lanciandolo ripetutamente in aria.