Sanremo 2022, Sabrina Ferilli e la mascherina maledetta: "Posso toglierla? Come a scuola, non me lo potevate dire prima?!"

"Sono molto felice e ho applaudito, sono contenta quando le cose funzionano e riescono a fare 100", esordisce Sabrina Ferilli, che questa sera, per la finale si Sanremo 2022, affiancherà Amadeus. Poi, la gag sulla mascherina. Ferilli ci ha abituati a situazioni ironiche, schiette e anche sorprendenti e così è partita la conferenza stampa per l'ultimo appuntamento della 72esima edizione del Festival. "Complimenti alla tv di Stato, tutti bravissimi, poi stasera nun se farà 'n cazzo", ha continuato in romanesco.

Servizio di Andrea Lattanzi