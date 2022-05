Eurovision song contest: Laura Pausini si scatena dietro le quinte

È una Laura Pausini scatenata quella ripresa nel backstage dell'Eurovision Song Contest di Torino. La cantautrice ha condiviso alcune storie mentre si sacatena in un break dello spettacolo. Immagini che sono subito diventate virali ma che in realtà non risalgono alla giornata di oggi, perchè sono state girate durante le prove generali di lunedì.