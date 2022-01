Quirinale, il doppio saluto di Casini a Casellati in aula. E lei risponde con un cenno

Piccolo siparietto alla Camera dei Deputati nel corso della quinta votazione per il presidente della Repubblica. Pier Ferdinando Casini, indicato tra i papabili per la successione di Mattarella, si è sbracciato prima di entrare nel catafalco per il voto, per salutare Casellati al banco della presidenza. La Presidente del Senato, che è stata indicata per il voto del centrodestra, dopo qualche istante si è accorta di Casini ricambiando il saluto con un timido cenno.

A cura di Luca Pellegrini