Primo Maggio, Mattarella: "Il lavoro non può essere un gioco d'azzardo letale"

"Ogni incidente ha un costo: umano anzitutto, morale, sociale, economico. Supera di gran lunga quello di ogni attività di prevenzione e tutela. Una insopportabile catena che dobbiamo registrare con dolore e amarezza. Grande impegno va messo in campo, nella applicazione di tecnologie moderne per proteggere il lavoro, È uno sforzo, quello per la sicurezza, da veicolare anche attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che rende disponibili risorse significative". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale in occasione della celebrazione della Festa del lavoro.