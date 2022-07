Cannabis, Mattia Santori: "Coltivo piante da anni, così non finanzio i criminali"

“Io autocoltivo da anni", dice Mattia Santori, "ll’inizio l’ho fatto per passione poi mi sono reso conto il 95% dei miei amici che ha un consumo molto maggiore rispetto al mio pagava soldi che non si sa bene dove vanno". L'ex leader delle Sardine, oggi consigliere comunale del Partito Democratico a Bologna, è intervenuto agli Stati generali della cannabis a Milano, organizzati dal consigliere milanese del Pd, Daniele Nahum. “Io voglio sapere dove vanno i miei soldi – prosegue Santori – ho pagato un canapaio che paga le tasse, ho comprato le mie lampade, le mie attrezzature e e tutto questo è già perfettamente legale. Se qualcuno verrà a casa mia avrò un procedimento amministrativo che si chiuderà con una sanzione amministrativa, non andrò in carcere. Perché parlamento non può semplicemente legiferare e accettare una situazione che già esiste nel paese?”.