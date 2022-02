Stop alle restrizioni in Svezia, la testimonianza di un italiano: "Senza mascherina già da tempo”

Dal 9 febbraio 2022 la Svezia ha eliminato la maggior parte delle sue restrizioni sul coronavirus: dai limiti di orario per bar e ristoranti, fino al pass vaccinale, la raccomandazione alle mascherine nei mezzi pubblici e al chiuso e gli ingressi contingentati per gli eventi.

"A Stoccolma non è cambiato molto, se non nulla", ha afferma Daniele Maria Lombardi, un ragazzo italiano che da oltre 5 anni si è trasferito in Svezia e lavora come postino. "Già da tempo le persone vanno in giro senza presentare il green pass e senza indossare la mascherina".

Parlando della propria esperienza nel paese scandinavo, il giovane rider con la passione per il pianoforte, la composizione e le riprese con il drone, ha successivamente aggiunto: "alcuni miei colleghi hanno lavorato tranquillamente avendo il covid e senza sottoporsi al tampone. Qui non c'è mai stato l'obbligo di green pass e mascherine, ma solo una raccomandazione".

Di Edoardo Bianchi