Israele, razzi colpiscono il centro di Gaza nella notte: è la più grave escalation da maggio 2021

Israele ha colpito Gaza due volte, nella notte, in risposta al missile lanciato da militanti palestinesi, mentre la polizia israeliana a Gerusalemme ha impedito ai manifestanti ebrei ultranazionalisti di avvicinarsi al quartiere musulmano della Città Vecchia per impedire loro di esacerbare le tensioni. Almeno altri 4 razzi sono stati lanciati da Gaza nel territorio Israeliano. Gli attacchi hanno colpito il centro di Gaza dopo la mezzanotte, dopo quasi un mese di violenze mortali in Israele e nei Territori Palestinesi. Il razzo di Gaza non ha causato feriti: un frammento è caduto nel cortile di una casa nella città israeliana meridionale di Sderot, ha spiegato la polizia.