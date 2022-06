Colpi di arma da fuoco durante un festival a Washington Dc: la polizia sul luogo della sparatoria

Un quindicenne è stato ucciso e tre persone sono rimaste ferite: questo il primo bilancio della sparatoria verificatasi nella U Street di Washington Dc, zona considerata cuore afroamericano della città. La sparatoria è avvenuta intorno alle 6 di pomeriggio a margine del "Moechella", festival musicale non autorizzato a sostegno di una maggiore giustizia sociale. La manifestazione prevedeva una serie di concerti in occasione del Juneteenth, la nuova festività nazionale che ricorda la fine della schiavitù in Usa. L'ARTICOLO Usa, sparatoria durante festival a Washington Dc: morto 15enne, tre feriti incluso un agente