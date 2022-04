Amsterdam, fuga dei turisti dal furgone che affonda nel canale

Un furgone carico di turisti finisce in un canale della capitale olandese, probabilmente dopo una manovra per il parcheggio errata. I nove occupanti del veicolo sono riusciti a fuggire anche grazie all'intervento di alcuni passanti che si sono lanciati in acqua per prestare soccorso. Tutti i protagonisti dell'incidente, sono riusciti a mettersi in salvo