Addio a Desmond Tutu, lo storico annuncio contro l'apartheid nel 1993: "Noi saremo liberi"

È morto l'arcivescovo anglicano del Sudafrica Desmond Tutu, simbolo della lotta contro l'apartheid e premio Nobel per la pace. Aveva 90 anni. È stato il primo arcivescovo nero di Città del Capo ed ebbe un ruolo importante nel facilitare l'uscita del Paese dal regime dell'apartheid. Nelle immagini, l'annuncio allo stadio di Soweto, in Sudafrica, nel 1993: il processo di fine della segregazione era in corso, nel '94 le prime elezioni libere nel Paese: "Alziamo le mani - disse Tetu - e diciamo 'saremo liberi, tutti noi, bianchi e neri insieme, perché stiamo marciando verso la libertà". A seguire, alcune delle ultime immagini dell'arcivescovo mentre riceve il vaccino e celebra ancora messa insieme ai fedeli, pur provato nel fisico dalla lunga malattia, fino agli ultimi giorni.