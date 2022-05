Zico o l'Austria: il Galinho torna in Friuli, quindici immagini storiche che lo celebrano

Dev’essere curioso rileggere la propria storia scritta da altri, e a questo desiderio non si è sottratto Arthur Antunes Coimbra, per tutti Zico, atteso mercoledì in Friuli per una tre giorni di iniziative collegate al lancio del libro voluto dall’ex direttore generale dell’Udinese Franco Dal Cin, che dell’acquisto di Zico ne fu l’artefice nel 1983. In “Delitto imperfetto, fatti e misfatti nel mondo del calcio e non solo, uno su tutti è entrato nella storia” sono infatti riassunti i retroscena che portarono Zico all’Udinese, ma anche la storia di quei 18 mesi in cui il “Galinho” fece sognare il popolo friulano, riempiendo lo stadio dei Rizzi fino al suo mesto e spiacevole addio del 1985.



