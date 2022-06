Zico al Città Fiera: "Ho l'Udinese nel cuore, per questi colori ho dato il massimo"

Al Città Fiera, nel pomeriggio di giovedì 2 giugno, ospite d'eccezione è stato Zico. Per l'occasione è stato presentato il libro "Delitto imperfetto", scritto dall’ex ds dell’Udinese Franco Dal Cin e dal giornalista del Messaggero Veneto, Massimo Meroi, opera edita da Aviani & Aviani. "Sono stato in Brasile e in Giappone, ma non posso dimenticare - ha detto il campione - quello che ho fatto a Udine. Ho sempre l'Udinese nel cuore, per quella squadra ho dato il massimo: mi ricordo che lo stadio era sempre pieno, avevamo una squadra con grandi giocatori che tanto hanno dato al calcio. Anche se ero lontano, quando ho lasciato il Friuli, ho tifato Udinese e seguito le vicende della squadra" (videoproduzioni Petrussi).