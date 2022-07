Val Resia isolata, sarà aperto un bypass per raggiungere il paese

L'assessore di Resiutta, Andrea Beltrame, spiega come sarà realizzato un bypass per raggiungere Resia, considerato il fatto che la valle è isolata a causa di un vasto incendio. Il bypass sarà pronto venerdì 22. "Riusciremo a far passare le prime persone - ha spiegato Beltrame - perchè, al momento, chi vuole uscire dalla valle lo può fare soltanto grazie a convogli scortati dalla Protezione civile" (video a cura di Giacomina Pellizzari).