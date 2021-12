Udine, steward in centro per evitare assembramenti in bar e negozi

A Udine pattuglie del Corpo vigili notturni, dalle 16 all’una di notte, girano per le strade dello shopping e dell’aperitivo per tenere monitorata la situazione: lo scopo è quello di evitare assembramenti. La figura professionale impegnata dalle 19 all’una di notte opererà per garantire la sicurezza dei pubblici esercizi. Quella in servizio dalle 16 alle 22, fornirà un supporto alle attività commerciali: negozi, gioiellerie, tabacchini, oreficerie, con verifiche all’atto dell’accesso del pubblico e all’interno dei locali (videoproduzioni Petrussi).