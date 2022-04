Trovati mummificati dopo mesi dalla morte, ecco la villa dove vivevano gli anziani

Li hanno trovati al primo piano della loro abitazione, in via dei Carpini, a Villa primavera, dopo mesi. Lei era stesa a terra in una camera da letto e lui in un’altra stanza, entrambi al primo piano.I corpi senza vita e ormai mummificati di due pensionati, Paolo Simonetti, 66 anni, nato a Udine, e Antonilia Finotto, 72 anni, nata a Latisana, sono stati scoperti, ieri pomeriggio, dai vigili del fuoco e dai carabinieri.A dare l’allarme è stata una vicina di casa, che non aveva loro notizie dallo scorso mese di settembre (Videoproduzioni petrussi)



