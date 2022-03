"Tre coni" dalla guida del Gambero Rosso: ecco i segreti del miglior gelato del Fvg

La gelateria Timballo di via Cividale, a Udine, è l’unico locale, in Friuli Venezia Giulia, e tra i sessanta in Italia, ad aver ottenuto i “tre coni” dalla guida del Gambero Rosso. Una realtà, quella di via Cividale, attiva dal 1985, che con il passare degli anni ha saputo evolversi e crescere, valorizzando il suo prodotto grazie a materie prime di qualità e alla stagionalità dei gusti, espressione della tradizione (fiordilatte, stracciatella, malaga), ma anche di sperimentazione (estasi, bagigioso, tartufo al rum, solo per citarne alcuni). Un percorso che non si è ancora fermato, ma che prosegue giorno dopo giorno. «Questa è una professione in continua evoluzione, alla ricerca di nuove frontiere da attraversare – assicura il titolare Timballo – e così succederà fino a quando questa ricerca sarà, come ora, fonte di gioia e di grande soddisfazione» (videoproduzioni Petrussi, a cura di Alessandro Cesare).