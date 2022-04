Torna il Far East Film Festival, edizione numero 24: tutte le novità e gli eventi in programma

È stato presentato oggi, al Visionario di Udine e in diretta streaming, il Far East Film Festival 24, atteso in città dal 22 al 30 aprile. La line-up conta quest’anno 72 titoli (13 le anteprime mondiali, 18 quelle internazionali, 11 quelle europee e 13 quelle italiane) provenienti da 15 paesi. Sul red carpet, la diva di Hong Kong Stephy Tang. Premio alla Carriera a Takeshi Kitano. Alla conferenza stampa hanno preso parte, tra gli altri, l'Assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli e l’Assessore Comunale alla Cultura Fabrizio Cigolot.



Video di Gian Paolo Polesini