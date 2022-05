Sauris, l'esplosione della galleria sulla strada del Lumiei: le immagini dall'alto

Alle 16. 09 la galleria naturale, parte storica della strada regionale 73, è crollata dopo l’innesco di alcune detonazioni predisposte dai tecnici di Fvg strade. L’esplosivo a emulsione gelatinata, è arrivato dall’Umbria ieri mattina alle 6. 30 sul luogo e successivamente è stato inserito dai tecnici nei fori preparati nella giornata di martedì. Ha risuonato il rimbombo delle cariche nelle gole verticali della forra del Lumiei e il rumore della roccia che si è sgretolata e accasciata sotto il suo peso. Impressionanti le proporzioni della parte crollata di montagna sotto cui, da tempo immemore, è transitato in un senso o nell’altro chi si dirigeva da Ampezzo a Sauris. Si quantifica in circa 3.000 metri cubi il volume di materiale roccioso e inerte spostato mediante l’esplosione. Le cariche hanno prodotto l’effetto desiderato ed Fvg Strade che gestisce i lavori, manifesta soddisfazione non avendo trovato sorprese nell’avanzamento dell’opera.