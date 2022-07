Ruggiero torna a Udine: il video ispirato a Venditti che celebra le bellezze della città

La sua canzone più famosa è "Torna a Udine". E chi meglio di lui poteva farlo? Ruggiero dei Timidi è tornato in Friuli, questa volta per girare uno spot per il suo concerto in Castello che si terrà a Udine il 7 agosto (Qui le info sui biglietti). Vera protagonista della canzone (che riprende "Quanto sei bella Roma" di Antonello Venditti) è la città: il Castello, le rogge, la Loggia del Lionello e anche le osterie. Ecco il video pubblicato da Ruggiero sul suo profilo Instagram