Riccardi: "Oggi esce l'ultimo paziente dalla terapia intensiva Covid 10 posti di Udine"

Curve sempre più in calo in Friuli Venezia Giulia. La pandemia sta decisamente rallentando anche in regione e arrivano buone notizie dall'ospedale di Udine: oggi, infatti, come annunciato sui social dal vicegovernatore Riccardo Riccardi, con delega alla Salute, l'ultimo paziente della terapia intensiva Covid 10 posti di Udine è uscito. L'occupazione dei posti letto in terapia intensiva è calata, dal 31 gennaio, del 45 percento.