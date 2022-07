Riccardi: "Mai visto un incendio di queste proporzioni"

L'assessore regionale Riccardo Riccardi, intervistato da Elisa Coloni, fa il punto sull'incendio che da martedì tiene sotto scacco il Carso goriziano, triestino e sloveno e i territori circostanti. Jamiano, Medeazza, Devetachi i punti più critici fino al pomeriggio di mercoledì, poi il fronte si è spostato anche su Savogna d'Isonzo. E un altro incendio nel frattempo è divampato a Resia, in Friuli. "Non abbiamo mai visto un incendio di queste proporzioni". Sono stati anche chiesti i mezzi Canadair della Comunità europea che fanno base in Croazia, spiega ancora il vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Tutti gli aggiornamenti