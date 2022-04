Pordenone, gru si rovescia e il braccio crolla sul tetto di una casa: il video con il drone

Le immagini riprese dal drone della gru gommata che lunedì 11 aprile, durante le operazioni di smontaggio, è crollata su un'abitazione a Pordenone, in via Planton. Per cause in corso di accertamento, il camion-gru si è ribaltato e il braccio ha divelto la ringhiera di una casa e ha colpito il tetto di un'altra abitazione, prima di abbattersi in un giardino. Fortunatamente non ci sono stati feriti. (Video Missinato)