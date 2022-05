Passaggio della stecca e l'ammainabandiera: ora è ufficiale, Udine ospiterà l'Adunata 2023

Ora è ufficiale: Udine è formalmente la città sede di adunata. Davanti alla tribuna d’onore, al calar del sole e al termine della sfilata, il passaggio della stecca dal presidente della sezione ospitante, Bolognese Romagnola, a quella che la ospiterà il prossimo anno, Udine appunto. Doppia festa per il Friuli, doppia festa per le penne nere friulane, prima durante la tradizionale sfilata conclusiva dell’adunata numero 93, quella della ripartenza, poi per la presa in consegna della manifestazione che porta 80 mila penne nere, 400 mila presenze in tre giorni e, perché no, anche un buon pacchetto di indotto economico (Video di Enri Lisetto)



