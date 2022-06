Mucca cade nella boscaglia: recuperata con l'elicottero

I vigili del fuoco di Maniago e la squadra Speleo alpino fluviale (Saf) di Pordenone sono intervenuti prima di mezzogiorno sul Rio Maggior, a circa 400 metri di quota 400, in località borgo San Martino a Meduno, per recuperare una vacca caduta lungo un pendio e dispersa da qualche giorno. Il proprietario, dopo averla ritrovata, ha chiesto aiuto tramite il Numero Unico per le Emergenze Nue 112. I pompieri, giunti sul posto dopo aver attraversato una fitta vegetazione, hanno prima dovuto rimuovere le rocce che impedivano all’animale di muoversi: probabilmente a causa della stanchezza i tentativi di far risalire il sentiero alla bestia si sono rivelati inutili, rendendo necessario il recupero con l'elicottero.