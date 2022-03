Morto durante una sparatoria, il sindaco Ovan: "La pistola ritrovata nell'area boschiva"

Drammatico soccorso nella mattinata di mercoledì 16 marzo a Colloredo di Monte Albano dove, intorno alle 9.30, nella frazione di Caporiacco, c’è stata una sparatoria nel corso della quale è deceduto un uomo. Il suo corpo è stato rinvenuto in un’area boschiva della frazione.Presente sul posto il sindaco di Monte Albano il sindaco Luca Ovan: «Di preciso non sappiamo ancora cosa sia successo. Era un mio amico. Vedere una vittima nelle nostre campagne non è una scena a cui siamo abituati». Ed è sempre Ovan a dare qualche dettaglio in più sulla vittima. L’uomo E.M. le sue iniziali, ha lavorato in Africa a lungo. Secondo le primissime informazioni, il signore aveva incontrato la giovane donna nell’area boschiva dove poi è stato rinvenuto il corpo. La pistola è stata rinvenuta sul posto. Ma tutto questo deve essere confermato dagli inquirenti che stanno indagando.