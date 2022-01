Quattro panchine gialle, il colore che da sei anni accompagna il suo ricordo e la battaglia per dare una verità alla sua morte, i suoi genitori, le autorità, i compaesani e tanti bambini, in rappresentanza degli alunni delle scuole: è stato inaugurato a Fiumicello il parco scolastico dedicato a Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito e ucciso in Egitto nel 2016.

(video Katia Bonaventura)