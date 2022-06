Inni e gonfalone nero, la festa del neo eletto sindaco di Tolmezzo diventa un caso

Inni, il gonfalone della città nero e quei gesti che "inneggiano al fascismo". Si accende la polemica sulla festa per la vittoria alle elezioni comunali di Roberto Vicentini, neo sindaco di Tolmezzo. Le immagini, girate al bar Marconi dopo i risultati elettorali, hanno fatto il giro dei social tanto da sollevare la questione anche in Regione dove il consigliere di Open Sinistra Fvg Furio Honsell e il capogruppo del Patto per l’autonomia Massimo Moretuzzo hanno chiesto spiegazioni. Immediata la risposta di Vicentini che prende le distanze: "Disapprovo, il gonfalone nero era solo un regalo dei tifosi"