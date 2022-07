Nel corso della notte fra mercoledì 20 e giovedì 21 luglio sono divampati due incendi in Friuli: in Val Resia e a Pulfero, in provincia di Udine. Il primo ha causato la chiusura sia in ingresso che in uscita della strada per la Val Resia. Nel filmato, la lotta contro le fiamme prosegue grazie all'intervento di un elicottero che raccoglie l'acqua (video a cura di Giacomina Pellizzari).