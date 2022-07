Incendi in Friuli, il sindaco di Resiutta: "Abbiamo bisogno di mezzi aerei, aiutateci"

Ancora roghi in Friuli: le fiamme hanno causato la chiusura sia in ingresso che in uscita della strada per la Val Resia. E il sindaco di Resiutta, Francesco Nesich, ha lanciato un appello: "Abbiamo bisogno di mezzi aerei - ha detto - per fermare il fronte del fuoco. Possiamo, al momento, fare affidamento soltanto su un elicottero. La situazione è grave, se non si interviene subito in maniera massiccia rischia di diventare una vera e propria emergenza" (video a cura di Giacomina Pellizzari).