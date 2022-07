Incendi, il punto da Pulfero: le fiamme domate grazie agli elicotteri

Nel corso della notte sono divampati due incendi in Friuli: in Val Resia e a Pulfero. I pompieri hanno tenuto sotto controllo il fronte, in particolare presidiando stavoli e strutture per le comunicazioni ma questa mattina quello che era un rogo è diventato un incendio. La zona interessata è quella del versante del monte Mija, a ridosso tra il confine italiano e quello sloveno. Si tratta di un luogo impervio, difficile da raggiungere. Sul posto l’elicottero della Protezione civile che fa la spola dal torrente al bosco in fiamme: non ci sono pericoli per le abitazioni e per la popolazione. A coordinare le operazioni dei volontari della Protezione civile e della forestale dal campo base è l’assessore Gilberto Marseu.Video di Alessandro Cesare