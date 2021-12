E' stata inaugurata sul monte Zoncolan, sabato 4 dicembre, la seggiovia "Giro d'Italia" per la quale la Regione - come ha ricordato l'assessore al Turismo, Emidio Bini - ha investito cinque milioni e mezzo. E' la prima seggiovia a sei posti in Friuli Venezia Giulia (video a cura di Maurizio Cescon).