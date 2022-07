Il concerto di Jovanotti a Lignano, l'arrivo dei fan alla spiaggia che accoglie l'evento

“Cominciamo! In tanti momenti degli ultimi tempi è sembrata un’impresa impossibile eppure ci siamo, ci siamo, siamo qui abbiamo tutto pronto e sabato 2 luglio, alle 14, cominciamo il nuovo Jova Beach Party. E si va avanti fino a mezzanotte!” In realtà – questioni di sicurezza e controlli particolarmente accurati al debutto del tour – è salpata alle 15, da Lignano Sabbiadoro, la nave della festa più monumentale dell’estate, anche se Jova scalpitava da mezzogiorno, nella sua “tepee” bianca allestita nel retropalco, tanto è incontenibile il suo desiderio di tornare in mezzo alla gente. I fan del Jova Beach prima in coda, poi lungo il chilometro e 200 metri di spiaggia che accoglie l’evento (videoproduzioni Petrussi).