"I love you baby", i fan scatenati cantano prima del concerto di Jovanotti a Lignano

Parte dalla spiaggia Bell'Italia di Lignano Sabbiadoro la festa dell'estate made in Jovanotti con più di 60 mila persone attese tra sabato 2 luglio (sold out) e domenica 3. Nel filmato, un gruppo di fan intona "I love you baby" prima dell'inizio del concerto (videoproduzioni Petrussi).