Esplode un magazzino, muore una donna: le testimonianze dei vicini e dei conoscenti

Una donna di 63 anni è morta in seguito a una esplosione avvenuta attorno alle 6.30 di mercoledì 16 febbraio, a Pinzano al Tagliamento, in un vano magazzino dì una ditta che opera nel settore della distribuzione dì bevande. Il marito, che era nell’appartamento della coppia al momento dello scoppio, non è rimasto coinvolto. Nel filmato, le testimonianze dei vicini (video Missinato).