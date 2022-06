Dopo 39 anni dal suo arrivo a Udine, Zico torna in Friuli: "Per noi è sempre un'emozione"

C'è chi non ci credeva e chi un po' ci sperava. Era il 31 maggio del 1983 quando il Messaggero Veneto anticipò la notizia dell'arrivo di Zico all'Udinese. Oggi, dopo 39 anni, il Galinho è tornato in Friuli per la presentazione della sua biografia, scritto dall'ex ds Dal Cin, e per la partita del cuore a Fontanafredda. Ad attenderlo all'aeroporto di Lubiana anche Alessandro Scarbolo e Andrea Granziera, due dei supporter del Fanclub di Orsaria. (Videointervista di Massimo Meroi, inviato a Lubiana)