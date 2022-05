Donna uccisa in un appartamento a Udine, l'ex compagno: "Ha aperto la porta a qualcuno che conosceva"

Una donna, Lauretta Toffoli, di 74 anni, è stata uccisa in un appartamento a Udine. Sul posto è accorso anche l’ex compagno della donna, Paolo Mason: “Lauretta – ha detto l’uomo – è stata trovata senza vita in una camera dove erano evidenti i segni di una collutazione. Tutto era a soqquadro. Non ci sono segni di effrazione sulla porta, lei ha fatto entrare in casa qualcuno che conosceva” (videoproduzioni Petrussi).