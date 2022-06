Bentornato, Zico! Il saluto del Galinho: "Mandi a ducj e busse i fruts"

Zico leggenda, Zico campione dell'Udinese, Zico amico del Friuli. È atterrato a Lubiana e per tre giorni sarà in regione Arthur Antunes Coimbra, per tutti Zico, indimenticato numero 10 bianconero. Il Galinho parteciperà alla presentazione della sua biografia, a cura dell'ex Ds Dal Cin, oltre alla “Partita del cuore” del 3 giugno a Fontanafredda (Videointervista a cura di Massimo Meroi)