Lo chef del Noma griglia il panettone e ne fa un sandwich al formaggio: "Scusate amici italiani"

Renè Redzepi ha postato su Instagram questo video in cui taglia una fetta di panettone, la griglia nella bistecchiera, la farcisce di burro e formaggio e ne fa un sandwich. Il guru della nuova cucina nordica, chef del ristorante Noma a Copenaghen (premiato come il migliore del mondo al The World's 50 Best Restaurants 2021), ha accompagnato le immagini con questa frase: "Scusate amici italiani: ma il panettone avanzato con formaggio francese è meglio del panettone". Sottofondo musicale: Sparring Partner di Paolo Conte.