L'estate del Gusto: Istanbul, cosa mangiare e bere per scoprire la città

Non c’è modo migliore per conoscere una nuova città che scoprirne la cucina, i riti, i sapori tradizionali e sperimentare le ricette più moderne. Viaggiando tra i locali di Istanbul, in Turchia, si può ritrovare la storia ottomana del paese, le influenze dei colonizzatori genovesi, i sapori mediterranei e quelli orientali attraverso spezie, carne, pesce, olio e tè. Dal rito della colazione salata, ai piatti tradizionali rivisitati in chiave moderna su terrazze dal panorama mozzafiato: ecco un tour per scoprire i segreti di Istanbul.

A cura di Sofia Gadici