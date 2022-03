Addio Gregorio Rotolo, casaro simbolo della pastorizia abruzzese: il video dichiarazione d'amore alla sua terra

È morto a 62 anni, per una grave malattia, Gregorio Rotolo, maestro casaro abruzzese. Punto di riferimento della pastorizia e non solo, di quell'eredità della transumanza, dal 2019 patrimonio dell'umanaità Unesco. Questo video, dal titolo "Oltre il coronavirus" è stato pubblicato dal Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise nel luglio del 2020. Mostra un orgoglioso ed emozionato Rotolo nella sua Scanno in occasione delle riaperture delle attività dopo le restrizioni anti-Covid.