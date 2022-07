Ondate di calore, climatologa: "Se non si interviene, negli anni futuri dureranno per settimane"

Le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi. Ci sono sempre state, l’anomalia è rappresentata dall’aumento in frequenza e intensità. Ma da cosa dipendono e come possiamo intervenire? Ce lo spiega la professoressa Paola Mercogliano, ricercatrice Senior CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), responsabile della Divisione di Ricerca REMHI (Modello Regionale e Impatti Geo-Idrologici) che avverte: "Se non si interviene nei prossimi anni saranno sempre più lunghe e frequenti: le nostre previsioni dicono che il caldo di questi giorni, si allungherà come durata progressivamente e tra 50 anni durarerà per 150 giorni l'anno"

a cura di Eleonora Giovinazzo